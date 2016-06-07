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زراعة 313 فدانا من محصول القطن حتى الآن على مستوى مراكز سوهاج

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زراعة 313 فدانا من محصول القطن حتى الآن على مستوى مراكز سوهاج زراعة 313 فدانا من محصول القطن حتى الآن على مستوى مراكز سوهاج
قال المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم زراعة 313 فدانا حتى الآن من محصول القطن "جيزة 90" تجارى على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المستهدف هذا العام من زراعة القطن 2000 فدان تجارية على مستوى المحافظة ويتم متابعتهم من قبل المديرية والإدارات لفحص أى إصابات تتم خاصة فى طور البادرات، مشيرا إلى أن المحصول بحالة جيدة.

ومن جانب آخر أكد وكيل وزارة الزراعة، أنه تم مضاعفة كميات اللحوم المدعمة على مستوى مراكز المحافظة من خلال 28 منفذا بسعر 59 جنيها للكيلو.


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