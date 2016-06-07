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المئات يتجمهرون بـ"كتامة" فى الدقهلية بسبب انقطاع مياه الشرب

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المئات يتجمهرون بـ"كتامة" فى الدقهلية بسبب انقطاع مياه الشرب المئات يتجمهرون بـ"كتامة" فى الدقهلية بسبب انقطاع مياه الشرب
تجمهر مئات المواطنين بقرية كتامة، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، منددين بانقطاع مياه الشرب عن القرية منذ 3 أيام، وذلك بسبب بدء العمل في مصيف جمصة.

وتجمهر المواطنون على طريق القرية، حاملين الجراكن، أمام حنفية المياه العمومية بالقرية، لمحاولة التزود بالمياه، وملء الجراكن إلا أن الحنفية العمومية انقطعت عنها المياه، مما أدى إلى تصاعد حدة الغضب بين المواطنين.

قرى الدقهلية تستقبل أول أيام رمضان بدون مياه.. الأهالى يتساءلون أين وعود المسئولين بافتتاح محطات مياه جديدة لحل المشكلة.. ويهددون بقطع الطرق.. والشركة تدفع بسيارات المياه لامتصاص غضب المواطنين
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