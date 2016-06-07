أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 51%

Google+ Print
شيخ الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 51% شيخ الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 51%
اعتمد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء ، بنسبة نجاح بلغت 51% .

وجاء فى قائمة العشرة الأوائل على مستوى المعاهد كل من :"أمل خالد عبد الوهاب محمد، المركز الأول معهد الطور الاعدادي فتيات 98.3 %، والمركز الثاني أحمد مصيلحي أحمد الطور الاعدادي بنين 98.1 %، وزينب إبراهيم عبد الوهاب الطور الإداي فتيات 9.95 %، والمركز الرابع مودة عبد المنعم نور محمد 1.95 %".

وكان المركز الخامس من نصيب آلاء محمد عطية نبوت من معهد الطور فتيات 94.9 %، والمركز السادس عصام محمد السبكي من معهد نويبع بنين 94.9 %، والمركز السابع مروة محمد إبراهيم على الطور فتيات 94.5 %، والمركز الثامن مريم عماد الدين محمد عبد العظيم من معهد الطور فتيات 92.2 % ، والمركز التاسع هالة صلاح السيد محمد من معهد أبو رديس فتيات نفس النسبة، بينما جاءت فى المركز العاشر هاجر محمد عبد العزيز، من معهد رأس سدر فتيات 91.6 %".


> مطار شرم الشيخ يستقبل 2106 سائحين على متن 20 رحلة دولية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365