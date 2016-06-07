شيخ الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء بنسبة نجاح 51%

اعتمد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء ، بنسبة نجاح بلغت 51% .

وجاء فى قائمة العشرة الأوائل على مستوى المعاهد كل من :"أمل خالد عبد الوهاب محمد، المركز الأول معهد الطور الاعدادي فتيات 98.3 %، والمركز الثاني أحمد مصيلحي أحمد الطور الاعدادي بنين 98.1 %، وزينب إبراهيم عبد الوهاب الطور الإداي فتيات 9.95 %، والمركز الرابع مودة عبد المنعم نور محمد 1.95 %".

وكان المركز الخامس من نصيب آلاء محمد عطية نبوت من معهد الطور فتيات 94.9 %، والمركز السادس عصام محمد السبكي من معهد نويبع بنين 94.9 %، والمركز السابع مروة محمد إبراهيم على الطور فتيات 94.5 %، والمركز الثامن مريم عماد الدين محمد عبد العظيم من معهد الطور فتيات 92.2 % ، والمركز التاسع هالة صلاح السيد محمد من معهد أبو رديس فتيات نفس النسبة، بينما جاءت فى المركز العاشر هاجر محمد عبد العزيز، من معهد رأس سدر فتيات 91.6 %".

مطار شرم الشيخ يستقبل 2106 سائحين على متن 20 رحلة دولية

>