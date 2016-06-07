ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء

اعتمد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية التى بلغت نسبة النجاح فيها 49.5 %.

والعشرة الأوائل على مستوى المعاهد الأزهرية، على مستوى المحافظة هم :"نورهان حسن أحمد، من المعهد النموذجي بطور سيناء، المركز الأول 98.61 %، يوسف أحمد محمد أبوحسين، نفس المعهد المركز الثاني 97.8 %، صلاح الدين على محمد، من معهد رأس سدر بابو صويرة، المركز الثالث 95%، فريدة عبد الرحمن ناصر، المركز الرابع 92.94 %".

وضمت القائمة، "عبير بهجت على سلطان من معهد ابورديس المركز الخامس 94.69 %، والمركز السادس كان من نصيب محمد على عبد الظاهر، من معهد طور سيناء النموذجي 94.61 %، بينما المركز السابع مريم محمد عبد السلام السيد من معهد شرم الشيخ النموذجي 94.8 %، والمركز الثامن مروة مجدي إبراهيم خليل من معهد طور سيناء 61.93، والتاسع شروق السيد محمد السيد 93.46 %، بينما المركز التاسع مكرر يوسف شعبان على حسن، من معهد شرم الشيخ النموذجى".

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