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ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء

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ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية فى جنوب سيناء
اعتمد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية التى بلغت نسبة النجاح فيها 49.5 %.

والعشرة الأوائل على مستوى المعاهد الأزهرية، على مستوى المحافظة هم :"نورهان حسن أحمد، من المعهد النموذجي بطور سيناء، المركز الأول 98.61 %، يوسف أحمد محمد أبوحسين، نفس المعهد المركز الثاني 97.8 %، صلاح الدين على محمد، من معهد رأس سدر بابو صويرة، المركز الثالث 95%، فريدة عبد الرحمن ناصر، المركز الرابع 92.94 %".

وضمت القائمة، "عبير بهجت على سلطان من معهد ابورديس المركز الخامس 94.69 %، والمركز السادس كان من نصيب محمد على عبد الظاهر، من معهد طور سيناء النموذجي 94.61 %، بينما المركز السابع مريم محمد عبد السلام السيد من معهد شرم الشيخ النموذجي 94.8 %، والمركز الثامن مروة مجدي إبراهيم خليل من معهد طور سيناء 61.93، والتاسع شروق السيد محمد السيد 93.46 %، بينما المركز التاسع مكرر يوسف شعبان على حسن، من معهد شرم الشيخ النموذجى".

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