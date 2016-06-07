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انتحار شاب فى مياه البحر بمدينة بسيون بالغربية

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انتحار شاب فى مياه البحر بمدينة بسيون بالغربية انتحار شاب فى مياه البحر بمدينة بسيون بالغربية
أقدم شاب يدعى "محمد السيد السورى" 38 سنة – مقيم بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، على إلقاء نفسه فى مياه بحر التنظيم المار من القرية، دون معرفة الأسباب.

تلقى مأمور مركز بسيون بلاغا من أهالي وجيران منطقة التنظيم التابعة لدائرة مركز يفيد بقيام المذكور بإلقاء نفسه فى البحر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية، لمكان البلاغ، بحضور رئيس مباحث بسيون، وقوات الإنقاذ النهري، وجار البحث عن الجثمان، وسط تجمع العشرات من الأهالى والجيران.

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالحادث وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمتابعة التحقيقات .

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