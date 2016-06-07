"مميش": 94 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 5.7 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 94 سفينة بحمولة 5.7 مليون طن، خلال اليومين الماضين من الأحد وحتى أمس الاثنين، حيث شهدت القناه من اتجاه الشمال عبور 39 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، ومن الجنوب عبور 55 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الأحد عبرت القناه 43 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 16 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج YM WISH بحمولة 150 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، أمس الاثنين، عبور 51 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و700 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية TIHAMA بحمولة 200 ألف طن.

- عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

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