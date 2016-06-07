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اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بضرب أطباء المطرية

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اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بضرب أطباء المطرية اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بضرب أطباء المطرية
تنظر محكمة جنح المطرية، برئاسة المستشار يحيى عادل وأمانة سر محمد أبو المجد ، اليوم الثلاثاء ، ثانى جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة، متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتعدى بالقول والضرب على أطباء مستشفى المطرية.

وأحال المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى شكوى أطباء مستشفى المطرية، من وجود وقائع تعد وتجاوزات فى حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم فى المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدى عليهم بالضرب والقول.

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