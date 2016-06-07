مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، منذ قليل، جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام عزبة "أبو نار" دائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم م ب س 9468 (ملاكى ) قيادة " عاطف أحمد عثمان " موظف بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، ومقيم قرية شبرا النونه إيتاى البارود بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الأمامى الأيمن مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق واصطدامها بالسيارة رقم 71474 رحلات القليوبية قيادة " حسن محمد حسن " ومقيم طوخ قليوبية المتوقفة على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة كل من " محمد عبد الموجود عبد الخالق " موظف بشركة اتصالات ومقيم شبرا النونه إيتاى البارود، و" عبد العزيز قنديل الحرامى " موظف بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار ومقيم الشعيره إيتاى البارود( من مستقلى السيارة ) وكذا إصابة قائد السيارة وشخص من مستقليها بجروح وكدمات وسحجات ،تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج .

>وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

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