6 أشهر سجناً لـ23 آسيوياً لإدارة محل لألعاب القمار

أدانت محكمة استئناف أبوظبي 23 عاملا آسيوياً بجنحة انشاء وإدارة محل لألعاب القمار، وقضت بسجنهم 6 أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف درهم مع إبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة ألعاب القمار المضبوطة وإتلافها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود معلومات بإدارة مجموعة 3 مواقع منفصلة ولعب القمار على الطرقات وفي مواقف أحد المراكز التجارية في ابوظبي، وذلك خلال فترة صلاة الجمعة مستغلين انشغال الناس بأداء الصلاة، ليتم تكليف فريق بمهام ضبط وتوقف المتهمين.

وأسفرت الحملة الأمنية المفاجئة التي نفذها الفريق عن ضبط حالات لعب قمار، والقبض على العمالة المقامرة، وبالتحري عنهم تبين أن بينهم 6 عمال يقيمون في الدولة بصورة غير مشروعة، وانهم جميعا أداروا ألعاب قمار في مكان عام، نظير مبالغ صغيرة تتراوح ما بين 10 إلى 100 درهم، باستخدام حزام بنطال ومفك وطاولة كي الملابس.

وقال شاهد الإثبات في القضية إن التحريات، أثبتت أن المشتبه فيهم يقامرون في لعبة تسمى (تدوير الحزام)، شارحاً طريقتها بإدخال الزبون، أي اللاعب، مفـك (سكروب) داخل حزام بنطال بعد أن يقوم مدير اللعبة بطي الحزام مرات عدة فوق سطح طاولة كي الملابس، ثم يقوم الأخير بسحب الحزام بسرعة، فإذا بقي الحزام ملتفاً ثابتاً على المفك يفوز الزبون ويربح 100 درهم، أما في حال العكس، يخسر المقامر «الزبون» المبلغ.