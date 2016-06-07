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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 29 سجيناً بمناسبة رمضان

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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 29 سجيناً بمناسبة رمضان حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 29 سجيناً بمناسبة رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 29 سجيناً من المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الفجيرة من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

يأتي أمر صاحب السمو حاكم الفجيرة بالإفراج عن السجناء حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه المكرمة الطيبة من سموه، معربا عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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