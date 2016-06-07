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«الأنصاري للصرافة» تدعم بمليون درهم

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«الأنصاري للصرافة» تدعم بمليون درهم «الأنصاري للصرافة» تدعم بمليون درهم

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في دعم حملة «أمّة تقرأ».

وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة: «إننا لا نتوانى في تقديم الدعم وخدمة المجتمع وفق التعاليم السامية والقيم المتوارثة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف ويحملها الشهر الفضيل بتعزيز الروابط الاجتماعية ومساعدة الأخ لأخيه.

وقال محمد عبد الله الزرعوني، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ـ فرع دبي: نعتز بالصدى الإيجابي الذي حققته حملة «أمة تقرأ» منذ يومها الأول واندفاع كبرى المؤسسات الإماراتية للمساهمة بهذا الواجب الوطني والإنساني من أجل التصدي المسبق للآفات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يتسببها الحرمان من المعرفة والعلم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

وأردف نحن على ثقة تامة بأن دور الإمارات الإنساني والإنمائي أصبح نموذجاً يحتذى به في كل بقعة من العالم إذ لا سبيل لتحقيق أي هدف من أهداف الألفية الجديدة إلا إذا قضينا على مسببات الجهل والتخلف والفقر والحرمان وكرسّنا الكتاب في مرتبة الخبز والماء والهواء في حياة الأجيال الجديدة.

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