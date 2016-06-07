امتحان اللغة العربية خالف التوقعات وجاء سهلا

على غير المتوقع، خالف امتحان اللغة العربية ما اعتاده الطلبة في أعوام سابقة، بعد أن أسعدت لغتنا الأم طلبة الصف الثاني عشر من القسمين العلمي والأدبي بأجواء امتحانية مريحة ومفرحة، انتصرت لهم.

وأدى الطلبة امتحان اللغة العربية أمس وسط أجواء رمضانية مباركة، وأرجع الطلبة هذا الواقع الجميل إلى فضل شهر رمضان وبركة أوله، الذي حلّ عليهم بالبركات فأثلجت صدورهم «أم اللغات»، بعد أن عاشوا أول من أمس ساعات من القلق والتوتر الذي أحدثته صدمة امتحان الفيزياء بالنسبة للقسم العلمي.

وأبدى طلبة الصف الثاني عشر سعادتهم تجاه مستوى امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الثالث واعتبروا الامتحان تعويضاً لهم في كسب الدرجات التي خسروها في المواد السابقة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

ومن جهته أكد التوجيه المختص بالمادة وفق تقرير وزارة التربية والتعليم أن الاختبار جاء مناسباً للطلاب على اختلاف مستوياتهم، ودرجة صعوبتها لا تخرج عن المألوف وبالنسبة للأسئلة، فقد جاءت موزعة بصورة عادلة على المهارات المختلفة، ومفرداتها تقيس قدرات الطلاب بشكل عادل. وأكد الموجّه أن الوزارة لم تردها أي شكاوى بخصوص إمتحان مادة اللغة العربية، وإنما وردها عدد قليل من الاستيضاحات.

أبوظبي

سجل امتحان اللغة العربية تبايناً في الآراء بين طلبة القسمين العلمي والأدبي في أبوظبي، ففي الوقت الذي أعرب فيه طلبة العلمي عن رضاهم بشكل عام من مستوى الورقة الامتحانيه، شكا زملاؤهم في القسم الأدبي من صعوبة بعض الأسئلة.

وقال الطالب بالقسم الأدبي محمد عبد الله إن الامتحان تضمن نحو 28 سؤالاً إضافة إلى التعبير موزعة على 6 صفحات، وقد واجه الطلبة بعض الأسئلة غير المباشرة التي لم يعتادوا عليها، مثل السؤال المتعلق باختيار «ايحاءات من النص»، كما أن التعبير تضمن أيضاً موضوعين يتم اختيار موضوع واحد منهما، الأول قصة قصيرة عن شعور الطالب وأسرته في حال وصلت رسالة لأخيه للالتحاق بالقوات المسلحة والثاني يتعلق بتحليل نقدي لمقالة عن الصداقة، وهو نموذج لم يعتد عليه الطلبة في سؤال التعبير.

العين

أشار منسق مادة اللغة الغربية في إحدى اللجان الإمتحانية إلى أن بركات شهر رمضان حلّت بالأمس على الطلاب برداً وسلاماً، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بهدوء وارتياح تامين..

وقد بدا ذلك واضحاً منذ الدقائق الأولى لتسلم الورقة الامتحانية، التي جاءت منسجمة في الشكل والمضمون، من حيث الشكل تضمنت 5 أسئلة متوازنة ومتدرجة، شملت كافة الوحدات وتتناسب مع كافة المستويات، فكانت الإجابات في متناول الجميع دونما استثناء، مع قدر جيد اتيحت فيه الفرصة لذوي المهارات والقدرات العالية، إضافة إلى أن الوقت كان كافياً.

وأضاف لقد حافظت الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية على طبيعة الوحدات المحددة للفصل الثالث، تضمنت خمسة أسئلة..

حيث وضعت سؤال المهارات القرائية ضمن سؤال المعارف الأدبية، مما جعل الورقة متوازنة ولم يأت شيء من خارج المنهاج، سوى النص الخارجي عن المدرسة الأدبية الرومنطيقية،وهو متعارف عليه ضمن الامتحانات التي تدرب عليها الطلاب وأسئلة الدورات السابقة، فيما جاء النص الثاني حول قصة المقيض، التي تحمل معاني ودلالاتٍ على تحمل المسؤولية وتنمية القدرات.

الشارقة

أدى طلبة الثاني عشر امتحان مادة اللغة العربية للفرعين العلمي والأدبي وهم صائمون مؤكدين صعوبة الأمر مبدين تخوفهم من عدم القدرة على التأقلم مع الجوع والعطش وسط طول مدة ساعات الصيام ما ينعكس على انخفاض جهدهم ودافعيتهم التي من شأنها التأثير في نتائجهم..

وقالوا إن الدراسة وإجراء الامتحانات أثناء الصيام أمر في غاية الصعوبة داعين أن يعينهم الله على صيام الشهر واتمام ما عليهم، فيما أكد ذوو طلبة أن تقديم الامتحانات أو جزء منها في رمضان فيه مشقة عالية. لا يدركها سوى الطلبة وأسرهم، خاصة في ظل أجواء ملتهبة الحرارة هذا العام.

إلى ذلك خرج الطلبة من امتحان اللغة العربية في لجان الشارقة وعجمان مؤكدين سهولة امتحان اللغة العربية الذي جاء شاملاً وتضمن كل المهارات اللغوية، بيد أن البعض اشتكى من صعوبة لمسوها في النحو.

الحديث عن الورقة كان بلا حماسة حيث بدا جلياً التعب على وجوه الطلبة الذين يقدمون أول امتحان لهم في رمضان، وآثار الصيام بادية عليهم.

أم القيوين

عبر طلبة العلمي والأدبي في أم القيوين لغة الضاد دون صعوبات تذكر في التعاطي معها في الفصل الأخير من العام الدراسي الحالي، حيث أجمع الطلاب على مرونة وسهولة الامتحان وأن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة تتوافق مع ما درسوه وألفوه من خلال التدريبات المكثفة التي تلقوها من معلميهم في المدرسة..

مشيرين إلى أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلبة رغم اعتمادها على بعض أسئلة الذكاء، معربين عن سعادتهم بالبيئة الامتحانية والخدمات الجيدة والراحة والهدوء التي وفرتها الإدارات المدرسية.

من جهته قال أحد مديري المدارس الثانوية في أم القيوين إن الامتحان كان في مستوى الطلبة ولا غموض فيه وكله من داخل المنهج حسب ما ذكر الموجه ومعلمو المادة، كما أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب وأنه لا توجد حالات غياب بين صفوف الطلاب وأن البيئة الامتحانية كانت جيدة ولا شكاوى منها.

المنطقة الغربية

أدى طلاب الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي بالمنطقة الغربية أمس امتحانات الفصل الدراسي الثالث فى اللغة العربية.

وقال صالح جذلان المزروعي المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم بالمنطقة الغربية، أن اللجان استقبلت الطلاب في التاسعة والنصف..

حيث تم تأخير موعد بدء الامتحان لمدة 60 دقيقة مع بدء شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الطلاب بمواعيد الامتحان في رمضان يوم الأحد الماضي. وأكد المزروعي أن أسئلة اللغة العربية جاءت سهلة وفى متناول الطلاب. وأكد عدد من الطلاب بمدرسة الفلاح بالمنطقة الغربية، أن الأسئلة جاءت سهلة ومن المنهج المقرر، واستطاع أغلبهم الإجابة على السؤال الخاص بخصائص المدرسة الرومانتيكية في الشعر،أما بعضهم فقد عبر عن سعادته بكتابة مقال عن تلبية نداء الوطن، وكيف استقبل شقيقه بعد عودته من الحرب.