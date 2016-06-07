أميرا "قطر" و"تبوك" يهنئان الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مساء أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الأمير تميم بن حمد آل خليفة أمير دولة قطر هنأ فيه الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد عبر الرئيس السيسى عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته ، متمنياً للأمة العربية كلها كل الخير والاستقرار والتقدم.

كما تلقى الرئيس اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذى قدم التهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم، وعبر الرئيس عن تقديره لتهنئة الأمير فهد بن سلطان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للقيادة وللشعب السعودى كل الخير تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز.

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