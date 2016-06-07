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تداول فيديو تبادل إطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإرهابية بـ"رأس البر"

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تداول فيديو تبادل إطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإرهابية بـ"رأس البر" تداول فيديو تبادل إطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإرهابية بـ"رأس البر"
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للحظة تبادل قوات الأمن إطلاق النار مع العناصر الإرهابية التى تم تصفيتها داخل عشة سكنية بمدينة رأس البر بدمياط.

وداهمت قوات الشرطة بقيادة اللواء مصطفى مقبل نائب مدير أمن دمياط، الإرهابيين فأطلقت العناصر أعيرة نارية كثيفة تجاه القوات ما أسفرت عن إصابة اللواء مصطفى مقبل بطلق نارى أعلى الركبة، أثناء قيادته الحملة الأمنية برأس البر، وتم نقله لمستشفى دمياط التخصصى، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته الآن مستقرة.

وأصيب أمين الشرطة هيثم عثمان من السنبلاوين بالدقهلية، بطلق نارى وكسر بالفخذ اليمنى، وكذلك المجند عاصم عبد المنعم السيد مقيم بالغربية، أصيب بطلق نارى بالقدم اليسرى، كما أصيب أحمد طارق مسعد مقيم بالغربية بطلقين ناريين بالقدم اليسرى، تم نقل المصابين لمستشفى دمياط التخصصى، وجارٍ إسعافهم.

وأسفرت المواجهات عن تصفية العناصر المطلوبة، وإلقاء القبض على آخرين كانوا جميعًا متواجدين داخل الشقة، وانتقل إلى موقع الأحداث اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، والعميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، وترددت أنباء أن العناصر مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية.


>- صور العناصر الإرهابية بعد تصفيتهم فى اشتباكات مع الأمن برأس البر

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مصر 365

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