الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة جديدة بخصوص القناة.. ' تواجد محمود طاهر '

كشف عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خطوة جديدة من المجلس بخصوص قناة النادي.

وقال عماد وحيد لـFilGoal.com: "قررنا تكوين مجلس أمناء مختص بقناة النادي الأهلي".

وأضاف "مجلس الأمناء سيتكون من محمود طاهر رئيس النادي وكامل زاهر أمين الصندوق بالإضافة لتواجدي أيضا. مع مندوب من شركة بريزنتيشن ومندوب أخر من شركة إعلام المصريين. 5 أشخاص في المجلس".

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي، الدور الذي سيقوم به مجلس الأمناء قائلا: "من مسؤولياته وضع استراتيجية وخطة للقناة. الأهلي سيكون شريكا أساسيا في أي محتوى يتم بثه، لن يترك أمر القناة تماما في يد الشركة حتى لا تحدث أي أزمات أخرى".

وواصل "سيتم عقد أكثر من اجتماع خلال اليومين المقبلين من أجل تنظيم كل الأمور الخاصة بالقناة".

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