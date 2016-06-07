اتحاد الكرة: هناك إصرار على إعادة استاد القاهرة للحياة.. ولا للدعوات بخصوص الجماهير

كشف ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة عقب استقالة جمال علام، وجود إصرار كبير من وزارة الرياضة من أجل إعادة استاد القاهرة للحياة.

لم يستقبل استاد القاهرة أي مباريات منذ لقاء الأهلي وسيوي سبورت بنهائي كأس الكونفدرالية 2014.

وقال سويلم: "جلستي مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة كانت مثمرة للغاية".

وأوضح خلال تصريحاته عبر قناة الحياة "يوجد إصرار من الوزارة على إعادة الجماهير إلى المدرجات إلى جانب إعادة استاد القاهرة للحياة مجددا واستقباله للمباريات".

وكان سويلم قد أكد إقامة مباراة منتخب مصر للشباب ضد رواندا في العاشر من يونيو المقبل على استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وبخصوص عودة الجماهير، واصل سويلم حديثه قائلا: "الوزارة حريصة على إعادة الجماهير. وحددنا أعداد جماهير الأهلي والزمالك في مباراتي دوري الأبطال".

ويستعد الأهلي لمواجهة زيسكو في الـ18 من الشهر الجاري خارج أرضه في الجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال.

قبل أن يستضيف أسيك في الـ28 من الشهر ذاته على ملعب برج العرب.

الزمالك أيضا سيلعب أول مباراة خارج أرضه ضد إنيمبا في الـ19 من الشهر الجاري، قبل أن يستضيف وفاق سطيف في الـ29 من نفس الشهر على بتروسبورت.

وواصل سويلم حديثه قائلا: "لن يكون الاعتماد على الدعوات مجددا. سيكون الأمر كما في السابق بطرح تذاكر المباراة في منافذ البيع".

وأتم "لن تزيد الأعداد المسموح بها ونتمنى الالتزام".