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صراع الصفقات - تحرك مورينيو يبدأ.. ' يونايتد يبدأ المفاوضات مع تشيلسي لضم ماتيتش '

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صراع الصفقات - تحرك مورينيو يبدأ.. ' يونايتد يبدأ المفاوضات مع تشيلسي لضم ماتيتش ' صراع الصفقات - تحرك مورينيو يبدأ.. ' يونايتد يبدأ المفاوضات مع تشيلسي لضم ماتيتش '

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق جاينلوكا دي مارزيو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ مفاوضاته مع تشيلسي للتعاقد مع لاعبه الصربي نيمانيا ماتيتش خلال الصيف الجاري.

ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط الصربي ماتيتش مستغلا العلاقة بينهما منذ أن كان الثنائي في تشيلسي.

وفي الجانب ذاته أشارت صحيفة ميرور الإنجليزية إلى أن المدرب البرتغالي مورينيو متمسك بضم ماتيتش ويحاول إقناعه بترك تشيلسي والذهاب معه إلى مانشستر يونايتد.

ويأمل مورينيو الذي تولى المهمة الفنية لمانشستر يونايتد منذ أيام خلفا للمدرب الهولندي السابق لويس فان جال في إنهاء صفقة ماتيتش في أسرع وقت، حيث يسعى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد للمنافسة في الموسم المقبل على جميع البطولات التي يشارك فيها مانشستر يونايتد.

وكان ماتيتش البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف تشيلسي في بداية عام 2014 قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 21 مليون يورو.

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