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تحرير 9 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة

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تحرير 9 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة تحرير 9 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة
تواصل إدارة مرور القاهرة شن حملات مرورية بمختلف مناطق العاصمة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبإشراف اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وكافة قيادات وضباط الإدارة لضبط كافة المخالفات المرورية.

وتهدف الحملات إلى إعادة الانضباط المرورى على كافة المحاور، بالإضافة لتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل داخل المدينة خلال فترات الحظر.

وتمكنت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 9709 مخالفات مرورية، تنوعت بين السير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية، مع ضبط 5 سائقين متعاطين للمواد المخدرة.

وتكثف الإدارة حملاتها أعلى المحاور والطرق والميادين؛ لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ومخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.


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