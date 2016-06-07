"سعاد" لمحكمة الأسرة: زوجى حبسنى مع أولادى وأشعل النار فى الشقة وهرب

طلبت "سعاد.ط " تطليقها خلعا فى دعوى أقامتها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بعد أن حبسها زوجها "يحيى .ك" مع أولادهما الثلاثة داخل الشقة، وأشعل فيها النار للتخلص منهم نتيجة غيابه عن الوعى بفعل تعاطيه كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وقالت الزوجة فى طلبها رقم 2987 لسنة 2016 الذى تقدمت به فى أول أيام شهر رمضان الكريم: عانيت من إدمان زوجى للمواد المخدرة طيلة 9 سنوات وبسبب الفقر وعدم وجود مسكن بديل أعيش فيه لم أفكر يوما فى الرحيل وتحملت الضرب والإهانة أنا وأولادى.

وتابعت سعاد: كان زوجى ينفق معظم الأموال التى يتحصل عليها من عمله بمهنة الجزارة فى شراء المخدرات ويعطينا القليل لنعيش به أنا وأولادى.

واستطردت: كثيرا ما تعدى على بالضرب وأحيانا كنت أتعرض لفقدان وعى ويصاب أولادى بالخوف والذعر منه حتى أنهم كانوا يطلبون منى الانفصال منه قائلين لى: "احنا بنكره الراجل ده وهو مش أبونا"، وتابعت: أحيانا كان زوجى يتاجر فى المخدرات ليزيد دخله، وفى آخر خلاف بينا ضربنى حتى أصيبت بنزيف من أنفى ثم ترك المنزل وعاد فاقد الوعى تقريبا وضربنى وأبنائى مرة أخرى وبعدها دخل المطبخ وأشعل النار فيه وخرج مسرعا وأغلق علينا الباب ولولا الجيران لفقدنا حياتنا، وحررت محضرا فى قسم شرطة السيدة زينب اتهمته فيه بالشروع فى قتلنا ولجأت للمحامى كى يساعدنى فى الحصول على الطلاق.

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