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مرور الجيزة يضبط 440 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 440 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر مرور الجيزة يضبط 440 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 440 مخالفة مرورية متنوعة منها 133 مخالفة نموذج 125 و29 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 9 مركبات توك توك وضبط 32 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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مصر 365

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