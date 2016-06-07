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خلى بالك.. إدخال أجسام صلبة بالأنف ينذر بأعراض مرضية خطيرة

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خلى بالك.. إدخال أجسام صلبة بالأنف ينذر بأعراض مرضية خطيرة خلى بالك.. إدخال أجسام صلبة بالأنف ينذر بأعراض مرضية خطيرة
بعض العادات غير السليمة قد تخلف الإصابة بمشكلات مرضية خطيرة، ومن تلك العادات التى يمارسها البعض إدخال أجسام غريبة بالأنف، أو إدخال الأصابع ذات الأظافر القاسية والطويلة إليها بشكل متكرر.

وفى هذا الشأن قال الدكتور أسامة عبد الوهاب - استشارى أمراض الأطفال - إن بعض العادات الخاطئة التى يمارسها البعض، فضلا عن إهمال البعض لعلاج حالات مشكلات الأنف المتكررة، قد تجعل الشخص عرضة للإصابة بالكثير من الأعراض المرضية الخطيرة.

وتابع الدكتور أسامة عبد الوهاب حديثه محذرا من وضع أشياء غريبة فى الأنف، أو إدخال الأصابع لتنظيفها أو العبث بها حيث تكون الأظافر غير نظيفة أو طويلة، مؤكدا أن ذلك يعرض للإصابة للجروح، فيما تعرض الأجسام الغريبة كالعملات والألعاب والأقلام للنزيف الشديد المفاجئ.

وشدد الدكتور على ضرورة علاج التهابات الأنف، خاصة المتكررة منها، وذلك لأنها ترهق الأنف وتنذر بنزيف متكرر يحار الشخص أمام سببه أو توقيته، مؤكدا ضرورة علاج هذه الأعراض المتكررة والتوقف عن الممارسات الضارة عند البالغين والصغار، وسرعة اكتشاف أسباب المشكلات التى تصيب الأنف وعلاجها أولا بأول.

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