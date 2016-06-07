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علي غزال لـ في الجول: أستطيع الآن التواجد في الدوري الإنجليزي بسبب ما فعلته

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علي غزال لـ في الجول: أستطيع الآن التواجد في الدوري الإنجليزي بسبب ما فعلته علي غزال لـ في الجول: أستطيع الآن التواجد في الدوري الإنجليزي بسبب ما فعلته

كشف علي عزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا توقيعه مع شركة تسويق إنجليزية و"هي التي قد تنقله إلى الدوري الإنجليزي".

ولعب علي غزال 33 مباراة هذا الموسم في البرتغال.

وخرجت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة تشير لاهتمام نادي ليدز يونايتد بضم علي غزال، وهو ما أجاب عنه اللاعب.

وقال علي غزال لـFilGoal.com: "ليست لدي معلومة مؤكدة حول هذا الأمر".

وأضاف "ولكنني وقعت منذ أيام لشركة تسويق إنجليزية وهي بالمناسبة التي ساهمت في انتقال محمد النني إلى أرسنال".

وواصل "الآن أستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي. قضيت أكثر من موسمين في أوروبا وبسبب زواجي تحصلت على إقامة عائلية وبالتالي يحق لي الانتقال إلى إنجلترا".

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