رئيس بريزنتيشن لـ في الجول: القيعي سيعود للظهور بقناة الأهلي بنسبة 90%

أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن المسؤولة عن إدارة قناة النادي الأهلي أنه "بنسبة 90% سيعود عدلي القيعي للظهور بالقناة من جديد".

النادي الأهلي فسخ التعاقد مع شركة "مسك"، واتفق مع شركة "بريزنتيشن" على إدارة القناة.

وقال رئيس الشركة لـFilGoal.com: "عدلي القيعي سيعود بنسبة 90% للظهور في قناة النادي الأهلي".

وأوضح "سيعود مع برنامج ملك وكتابة".

وأضاف "ننتظر رد الأهلي خلال أسبوع واحد الآن بخصوص أزمة أستوديو البث، فشركة مسك تتمسك بالمكان ونحن نريد تحديد الأمور سريعا لنبدأ البث، ولنرى إذا كنا سنبث من أستوديو أخر".

وعن خطة القناة، واصل محمد كامل حديثه قائلا: "لدينا العديد من الأفكار التي سيتم تنفيذها".

وأردف "ولكن نحن نعلم أنه في شهر رمضان الاهتمامات تكون أكبر بالمسلسلات التليفزيونية. لذلك لسنا على عجلة من أمرنا".

وأتم معلقا عن الأزمة مع شركة مسك: "لسنا طرفا في القضية ولا يوجد أي علاقة لنا بها".