برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الجوزاء أنت شخصية قيادية و هو ما يجعلك دائما محط تركيز من قبل مدريك وزملائك ، فتفانيك فى العمل واجتهادك الواضح ينبئ بمكافأة مالية كبرى فى الطريق إليك .
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية تبدو رائعة ، فانسجامك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما فى تطور مستمر ، عليك ان تكسر الروتين الممل بتقديم هدية لشريكك او ارسال رسالة تحمل بعض الكلمات الرقيقة .
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجوزاء عليك أن تتجنب السهر لفترات طويلة كونه سيزيد من حالة التوتر العصبى التى اصابتك منذ فترة ، تناول الطعام الصحى و ابتعد عن الوجبات التى تحمل الكثير من الدهون.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ارتباك فى المحيط العائلى ، فعليك أن تكون واثق من طريقة تفكيرك وتتخذ القرارات المناسبة دون تردد.