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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016


> على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الجوزاء أنت شخصية قيادية و هو ما يجعلك دائما محط تركيز من قبل مدريك وزملائك ، فتفانيك فى العمل واجتهادك الواضح ينبئ بمكافأة مالية كبرى فى الطريق إليك .

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية تبدو رائعة ، فانسجامك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما فى تطور مستمر ، عليك ان تكسر الروتين الممل بتقديم هدية لشريكك او ارسال رسالة تحمل بعض الكلمات الرقيقة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الجوزاء عليك أن تتجنب السهر لفترات طويلة كونه سيزيد من حالة التوتر العصبى التى اصابتك منذ فترة ، تناول الطعام الصحى و ابتعد عن الوجبات التى تحمل الكثير من .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ارتباك فى المحيط العائلى ، فعليك أن تكون واثق من طريقة تفكيرك وتتخذ القرارات المناسبة دون تردد.

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مصر 365

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