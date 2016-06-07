برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو عليك ان تكون اكثر تفاؤلا فأنت تقترب من ترقية، فعليك ان تعمل على الحفاظ على هدوء أعصابك.>هذه الفترة أن قادر على التمتع بالحالة العاطفية و ماتحتويها من أجواء رومانسية رائعة ، لا تتردد أن تقترح على شريكك قضاء احدى السهرات سويا فى جو ممتع.>مواليد برج الدلو يتمتعوا بحالة صحية مستقرة لحد كبير، إلا أن التوتر يدخل حياتهم بسبب التدخين الزائد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك شخص قادر على انتهاز الفرص مهمة لتغير بها حياتك ، فعليك ان تكون أكثر اجتهادا.