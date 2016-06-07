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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الدلو عليك ان تكون اكثر تفاؤلا فأنت تقترب من ترقية، فعليك ان تعمل على الحفاظ على هدوء أعصابك.

على الصعيد العاطفي:


>هذه الفترة أن قادر على التمتع بالحالة العاطفية و ماتحتويها من أجواء رومانسية رائعة ، لا تتردد أن تقترح على شريكك قضاء احدى السهرات سويا فى جو ممتع.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>مواليد برج الدلو يتمتعوا بحالة صحية مستقرة لحد كبير، إلا أن التوتر يدخل حياتهم بسبب التدخين الزائد.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك شخص قادر على انتهاز الفرص مهمة لتغير بها حياتك ، فعليك ان تكون أكثر اجتهادا.

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مصر 365

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