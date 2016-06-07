برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الدلو عليك ان تكون اكثر تفاؤلا فأنت تقترب من ترقية، فعليك ان تعمل على الحفاظ على هدوء أعصابك.
على الصعيد العاطفي:
>هذه الفترة أن قادر على التمتع بالحالة العاطفية و ماتحتويها من أجواء رومانسية رائعة ، لا تتردد أن تقترح على شريكك قضاء احدى السهرات سويا فى جو ممتع.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>مواليد برج الدلو يتمتعوا بحالة صحية مستقرة لحد كبير، إلا أن التوتر يدخل حياتهم بسبب التدخين الزائد.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك شخص قادر على انتهاز الفرص مهمة لتغير بها حياتك ، فعليك ان تكون أكثر اجتهادا.