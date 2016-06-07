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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7/6/2016

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7/6/2016 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7/6/2016

على الصعيد المهني:


>يجب أن تتوقف عن العصبية خاصة فى رمضان لان هذه الصفة قد تخسرك الكثير والكثير وقد توقع بينك وبين رؤسائك فى العمل، لذلك حاول ان تكون أكثر هدوءاً وتوقف عن التوتر والقلق.

على الصعيد العاطفى:


>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج السرطان من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل

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مصر 365

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