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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

على الصعيد المهني:


>لمواليد برج العقرب ثقة مديريك بك ليس لها حدود كونك تعمل دائما باجتهاد وتركيز ، و تحول الطاقة السلبية التى تحيطك لأخرى إيجابية ، و اليوم ستكون بداية جديدة رائعة لك على الصعيد المهنى .

على الصعيد العاطفي:


>حاول ان تقلل من غيرتك الزائدة و المبالغ فيها كونها تصيب شريكك بالملل أغلب الوقت ، فأحرص على دعم الحبيب و لا تتجاهل اهتماماته فى الوقت الذى يفكر هو أن يسعدك ، فكن على قدر المسئولية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>عليك أن تهتم بحالتك الصحية ، فمواليد برج العقرب يعانون من تعرضهم من فترة طويلة للكثير من الضغوط النفسية سواء فى العمل أو بحياتهم العاطفية ، أكسر حاجز الملل و سافر لعدة أيام فتتحسن حالتك المزاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك أن تحافظ على المجهود الذى بذلته الفترة الماضية ، وكن حذر خلال اتخاذك القرارات المصيرية و لا تفتعل المشاكل مع من حولك بحجه " العصبية".
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مصر 365

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