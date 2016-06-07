برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>لمواليد برج العقرب ثقة مديريك بك ليس لها حدود كونك تعمل دائما باجتهاد وتركيز ، و تحول الطاقة السلبية التى تحيطك لأخرى إيجابية ، و اليوم ستكون بداية جديدة رائعة لك على الصعيد المهنى .>حاول ان تقلل من غيرتك الزائدة و المبالغ فيها كونها تصيب شريكك بالملل أغلب الوقت ، فأحرص على دعم الحبيب و لا تتجاهل اهتماماته فى الوقت الذى يفكر هو أن يسعدك ، فكن على قدر المسئولية.>عليك أن تهتم بحالتك الصحية ، فمواليد برج العقرب يعانون من تعرضهم من فترة طويلة للكثير من الضغوط النفسية سواء فى العمل أو بحياتهم العاطفية ، أكسر حاجز الملل و سافر لعدة أيام فتتحسن حالتك المزاجية .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك أن تحافظ على المجهود الذى بذلته الفترة الماضية ، وكن حذر خلال اتخاذك القرارات المصيرية و لا تفتعل المشاكل مع من حولك بحجه " العصبية".