برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 7/6 /2016



>برج الثور على الصعيد المهني:

>مفاجآت كثيرة فى انتظارك، بعدما قطعت شوطاً كبيراً من البحث عن تطوير أفكارك العملية، وآليا تنفيذها، أنت لا تفضل العمل الروتينى ولا القواعد التى لا يمكن أن يخرج عليها أحد، لأنك دائماً تجد ضالتك فى خرق القوانين الرتيبة، ربما يكون ذلك فى صالحك فى الفترة القادمة. على الصعيد العاطفى:

>لم يخذلك حدثك سابقاً، ولن يخذلك اليوم أيضاً تقابل أحد الأشخاص ويحدث بينكم نوعاص من الانجذاب، تبدأ مرحلة التفكير معك سريعاً وتكسر قواعد مولود الثور وتفكر فى طرق كثيرة لتودد إلى قلبه وتكسر معه حواجز كثيرة بعد أن تجد فيه الصفات التى كنت تبحث عنها فى شريك حياتك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>المعادن والفيتامينات هم سلاحك للحفاظ على وزنك من خطر السمنة، ابدأ وجباتك بتناول الشوربة ثم تناول الخضروات والفاكهة، وحاول أن تقلل من النشويات بقدر الإمكان، إنقاص الوزن يمكن ان يكون سريعاً وزيادته يمكن أن تكون أسرع، لذلك حاول أن تتحكم فى وجباتك. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة عاطفية مميزة يدخل فيها بكل مشاعره، ويجد نفسه فى حاجة للتفكير فى أكثر من طريقة حتى يعرف من خلالهم كيف يدخل إلى قلب شريك حياته، خاصة أن مولود الثور لا يفضل الدخول الهادئ بقدر ما يفضل شكل الاقتحام العاطفى للطرف الآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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