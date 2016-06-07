حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 7/6 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>بداية جديدة تنتظرك فى حياتك العملية تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتأقلم على الوضع الجديد، ستحقق نجاح مبهر إن كثفت جهودك فى اكتساب خبرات جديدة، تضيف إلى كفاءتك فى العمل وتطور من مهاراتك الشخصية، الأوضاع ستكون صعبة قليلاً، لكن النتائج ستكون مذهلة. على الصعيد العاطفى:

>العلاقات العاطفية فى حياتك تحتاج إلى ترتيب أولويات و تواجه مشكلا كثيرة مع شريك حياتك بسبب طبيعتك التى تعتمد على قلة الحديث وعدم التعبير عن مشاعرك، تحتاج إلى كثير من الخبرة فى التعامل مع الحبيب حتى لا تجد نفسك فى علاقة عاطفية وتشعر بحالة من الفراغ العاطفى، التوازن بين القلب والعقل دائماً يؤدى إلى نتائج إيجابية. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>البدايات الصية فى كل شىء دائماً تحتاج إلى طاقة وإرادة، و فقدان الوزن من أبرز الأشياء التى تحتاج إلى إرادة حقيقية، ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تطبيق الحمية الغذائية بنجاح، وستخسر وزنك سريعاً، عن التزمت بتعليمات الرصيد. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته ياخذ فيها كثير من القرارات الخاصة بحياته العملية، ويجد نفسه وسط مجموعة من الأشخاص سيقدمون له الدعم الفكرى والمعنوى حتى يعبر من فترة الاختبار فى العمل بأمان ويسكب بعدها خبرات جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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