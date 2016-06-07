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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/6/2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/6/2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/6/2016


>برج الحمل على الصعيد المهني:


>ستحاول دائماً ان تكون الأكثر عدلاً وان تشهد مع الحق ربما هذه الأشياء ستعرضك إلى المشاكل فى عملك لكن لا داعى للقلق ففى النهاية ستحسم لك

على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون من اكثر الأشياء التى تساعدك على الحياة وتجعلك فى حالة نفسية جيدة، لذلك حاول أن تحرص على حبيبك ولا تعرضه للغهانة

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الحمل من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل

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مصر 365

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