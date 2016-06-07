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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/6/2016

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/6/2016 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/6/2016


> على الصعيد المهني:


>مريت ببعض الازمات والمشاكل التى جعلتك فى قمة الضيق لكن لا تخش من ذلك فالأمور ستتعدل تماماً وستلاحقك المكاسب المادية عن قريب.

على الصعيد العاطفي:


>المكاسب المادية ستجعل قرارك فى الارتباط الرسمى أسرع، لذلك حاول ان تكون اكثر هدوءاً ولا تقبل على هذه الخطوة دون أن تحسب الأمور جيداً حتى لا تعود وتندم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>التكيف مع التقلبات المناخية والقدرة على التعامل معها تجنبك كثيراُ من المشكلات الصحية التى من الممكن أن تحدث بسبب تقلبات الطقس، حاول أن تتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الفراولة والفلفل الرومى، وعليك بتناول كميات كبيرة من المياه حتى تحتفظ على جسمك من الجفاف.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة عصبية فى حياته، يحارب فيها ضعفه ويحاول أن يقاوم رغبته فى الابتعاد عن كثير من الأشياء بسبب حالة الإحباط التى يعيشها خلال هذه الأيام، لكنه قريباً جداً سيتأكد أن الأوضاع ليست بالسوء الذى يتصوره.

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مصر 365

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