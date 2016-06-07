حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>القيادة لا تأتى من الفراغ، والقرارات الثابتة والواثقة سر نجاح أى قيادة، التردد لن يفيدك ويجعل صورتك مهزوزة أمام الجميع، قبل أن تصدر أحكام مطلقة على المحيطين بك، تعلم كيف تتعرف على حقيقية الأشخاص قبل أن تحكم عليهم، أنت تستطيع ان تنجح فى منصبك لكن بعد تقويم لبعض صفاتك.

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>على الصعيد العاطفي:

>حالتك المزاجية سيئة للغاية تعيش فى أجواء كئيبة بعد أن فقدت شخص غالى عليك، تجد نفسك تفكر فى كثير من الأفكار السلبية وتلجأ كثيراً إلى النومـ وتميل إلى العزلة بشكل عام، ربما تستمر معك هذه الحالة طويلاً، لكن حاول أن تخرج من هذه الحالة سريعاً وتعايش مع أوجاعك دون أن تتركها تسيطر على حياتك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لا تفضل التدخين بشكل عام، لكنك تمر بمرحلة نفسية صعبة تلجأ فيها إلى التدخين بشراهة، مما يؤثر على حالتك الصحية وتجد ألام كثيرة بالصدر والرئتين، إضافة إلى الأرق الذى يسيطر عليك، تناول المياه بكميات كبيرة وأحرص على تناول الفاكهة والعصائر الطازجة.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فى حالة مزاجية سيئة بسبب كثير من الأوجاع التى ألمت به بعد فقدان شخص عزيز لديه، يميل هذه الأيام مولود الميزان إلى استرجاع الذكريات والجلوس بمفرده لأوقات كثيرة، دون أن يتحدث إلى أحد.

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شبكةعيونالإخبارية

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