برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7/ 6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج الحوت على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول أن تنتهى من كل اعمالك ومهامك أولاً بأول، بحيث تنتهى من عملك فى الموعد المحدد ولا تضطر للعمل فى النصف الثانى من اليوم. رغم ذلك لا تهم التفاصيل الدقيقة خاصة فى ما يتعلق بعمليات البيع والشراء فأنت معرض للاحتيال اليوم>أنت تشبه الطيور الحرة وتعجز عن الالتزام بعلاقة ما لذا من الأفضل ألا تدخل فى علاقة إلا حين تشعر بأنك قادرًا على الالتزام بها بجدية بدلاً من أن تظلم شريكك وتخسره للأبد.>عقلك نشط للغاية اليوم وهو أمر لا يتوقف فحسب على الإلهام وحالتك المزاجية الجيدة ولكنه يرجع بدرجة كبيرة أيضًا إلى تناولك طعامًا صحيًا وحصولك على قسط كافٍ من النوم.>تميل للاندفاع اليوم وهذا أمر خطير حيث تندفع إلى الدخول فى مشاريع دون أن تفكر بها وهو ما يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل التى لا داعِ لها سواء فى العمل أو الحياة الأسرية.