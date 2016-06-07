حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 يونيو 2016

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7/ 6/2016
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برج الحوت على الصعيد المهني:
>حاول أن تنتهى من كل اعمالك ومهامك أولاً بأول، بحيث تنتهى من عملك فى الموعد المحدد ولا تضطر للعمل فى النصف الثانى من اليوم. رغم ذلك لا تهم التفاصيل الدقيقة خاصة فى ما يتعلق بعمليات البيع والشراء فأنت معرض للاحتيال اليوم
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>على الصعيد العاطفي:
>أنت تشبه الطيور الحرة وتعجز عن الالتزام بعلاقة ما لذا من الأفضل ألا تدخل فى علاقة إلا حين تشعر بأنك قادرًا على الالتزام بها بجدية بدلاً من أن تظلم شريكك وتخسره للأبد.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>عقلك نشط للغاية اليوم وهو أمر لا يتوقف فحسب على الإلهام وحالتك المزاجية الجيدة ولكنه يرجع بدرجة كبيرة أيضًا إلى تناولك طعامًا صحيًا وحصولك على قسط كافٍ من النوم.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>تميل للاندفاع اليوم وهذا أمر خطير حيث تندفع إلى الدخول فى مشاريع دون أن تفكر بها وهو ما يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل التى لا داعِ لها سواء فى العمل أو الحياة الأسرية.
برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016
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برج الأسد على الصعيد المهني:
>الصبر الذى تتحلى به يجعلك قادرًا على تحمل المسؤولية ويجعلك محل ثقة من رؤساءك العمل، ويساعدك أيضًا على تخطى الكثير من العقبات فى حياتك المهنية وفى طريقك نحو تحقيق أحلامك.
على الصعيد العاطفي:
>انتظر مفاجأة من شريك حياتك اليوم ستكون قادرة على إعادة الوهج لعلاقتكما التى خبت مؤخرا وستشجعك ايضا على ان تاخذ خطوة للامام فى العلاقة الخاصة بك
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>تتمتع بمستوى عالِ من الطاقة الروحية وهى فرصة عظيمة للعودة للعناية بنفسك والتغلب على الكسل الذى انتابك فى الفترة الماضية وجعلك تتراجع عن النظام الغذائى السليم وممارسة الرياضة.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>من المحتمل أن تصادفك اليوم العديد من الخلافات الصغيرة والمشاكل التى يمكنك ببعض الحكمة أن تخمدها تمامًا وتستفيد منها. احرص مهما حدث على ألا ينجح اى شيء فى افساد مزاجك.
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016
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برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الجوزاء أنت شخصية قيادية و هو ما يجعلك دائما محط تركيز من قبل مدريك وزملائك ، فتفانيك فى العمل واجتهادك الواضح ينبئ بمكافأة مالية كبرى فى الطريق إليك .
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية تبدو رائعة ، فانسجامك الدائم مع شريكك يجعل علاقتكما فى تطور مستمر ، عليك ان تكسر الروتين الممل بتقديم هدية لشريكك او ارسال رسالة تحمل بعض الكلمات الرقيقة .
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجوزاء عليك أن تتجنب السهر لفترات طويلة كونه سيزيد من حالة التوتر العصبى التى اصابتك منذ فترة ، تناول الطعام الصحى و ابتعد عن الوجبات التى تحمل الكثير من الدهون.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ارتباك فى المحيط العائلى، فعليك أن تكون واثق من طريقة تفكيرك وتتخذ القرارات المناسبة دون تردد.
برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016
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برج الدلو على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الدلو عليك ان تكون اكثر تفاؤلا فأنت تقترب من ترقية، فعليك ان تعمل على الحفاظ على هدوء أعصابك.
على الصعيد العاطفي:
>هذه الفترة أن قادر على التمتع بالحالة العاطفية و ماتحتويها من أجواء رومانسية رائعة ، لا تتردد أن تقترح على شريكك قضاء احدى السهرات سويا فى جو ممتع.
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>برج الدلو على الصعيد الصحي:
>مواليد برج الدلو يتمتعوا بحالة صحية مستقرة لحد كبير، إلا أن التوتر يدخل حياتهم بسبب التدخين الزائد.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنك شخص قادر على انتهاز الفرص مهمة لتغير بها حياتك ، فعليك ان تكون أكثر اجتهادا.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7/6/2016
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برج السرطان على الصعيد المهني:
>يجب أن تتوقف عن العصبية خاصة فى رمضان لان هذه الصفة قد تخسرك الكثير والكثير وقد توقع بينك وبين رؤسائك فى العمل، لذلك حاول ان تكون أكثر هدوءاً وتوقف عن التوتر والقلق.
على الصعيد العاطفى:
>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.
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>برج السرطان على الصعيد الصحي:
>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج السرطان من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل
برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016
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برج العقرب على الصعيد المهني:
>لمواليد برج العقرب ثقة مديريك بك ليس لها حدود كونك تعمل دائما باجتهاد وتركيز ، و تحول الطاقة السلبية التى تحيطك لأخرى إيجابية ، و اليوم ستكون بداية جديدة رائعة لك على الصعيد المهنى .
على الصعيد العاطفي:
>حاول ان تقلل من غيرتك الزائدة و المبالغ فيها كونها تصيب شريكك بالملل أغلب الوقت ، فأحرص على دعم الحبيب و لا تتجاهل اهتماماته فى الوقت الذى يفكر هو أن يسعدك، فكن على قدر المسئولية.
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>برج العقرب على الصعيد الصحي:
>عليك أن تهتم بحالتك الصحية، فمواليد برج العقرب يعانون من تعرضهم من فترة طويلة للكثير من الضغوط النفسية سواء فى العمل أو بحياتهم العاطفية، أكسر حاجز الملل و سافر لعدة أيام فتتحسن حالتك المزاجية.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك أن تحافظ على المجهود الذى بذلته الفترة الماضية ، وكن حذر خلال اتخاذك القرارات المصيرية و لا تفتعل المشاكل مع من حولك بحجه " العصبية".
برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 7/6/2016
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برج القوس على الصعيد المهني:
>تراجع فى مستوى العمل بسبب الصيام والكسل، لكن بمجرد مرور أول أسبوع من الشهر الكريم ستعود مرة اخرى إلى حالتك الطبيعية وسيعود مستواك فى العمل كما ترغب .
على الصعيد العاطفى:
>بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.
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>برج القوس على الصعيد الصحي:
>قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.
برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 7/6 /2016
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برج الثور على الصعيد المهني:
>مفاجآت كثيرة فى انتظارك، بعدما قطعت شوطاً كبيراً من البحث عن تطوير أفكارك العملية، وآليا تنفيذها، أنت لا تفضل العمل الروتينى ولا القواعد التى لا يمكن أن يخرج عليها أحد، لأنك دائماً تجد ضالتك فى خرق القوانين الرتيبة، ربما يكون ذلك فى صالحك فى الفترة القادمة.
على الصعيد العاطفى:
>لم يخذلك حدثك سابقاً، ولن يخذلك اليوم أيضاً تقابل أحد الأشخاص ويحدث بينكم نوعاص من الانجذاب، تبدأ مرحلة التفكير معك سريعاً وتكسر قواعد مولود الثور وتفكر فى طرق كثيرة لتودد إلى قلبه وتكسر معه حواجز كثيرة بعد أن تجد فيه الصفات التى كنت تبحث عنها فى شريك حياتك.
برج الثور على الصعيد الصحي:
>المعادن والفيتامينات هم سلاحك للحفاظ على وزنك من خطر السمنة، ابدأ وجباتك بتناول الشوربة ثم تناول الخضروات والفاكهة، وحاول أن تقلل من النشويات بقدر الإمكان، إنقاص الوزن يمكن ان يكون سريعاً وزيادته يمكن أن تكون أسرع، لذلك حاول أن تتحكم فى وجباتك.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة عاطفية مميزة يدخل فيها بكل مشاعره، ويجد نفسه فى حاجة للتفكير فى أكثر من طريقة حتى يعرف من خلالهم كيف يدخل إلى قلب شريك حياته، خاصة أن مولود الثور لا يفضل الدخول الهادئ بقدر ما يفضل شكل الاقتحام العاطفى للطرف الآخر.
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 7/6 /2016
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برج الجدى على الصعيد المهنى:
>بداية جديدة تنتظرك فى حياتك العملية تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتأقلم على الوضع الجديد، ستحقق نجاح مبهر إن كثفت جهودك فى اكتساب خبرات جديدة، تضيف إلى كفاءتك فى العمل وتطور من مهاراتك الشخصية، الأوضاع ستكون صعبة قليلاً، لكن النتائج ستكون مذهلة.
على الصعيد العاطفى:
>العلاقات العاطفية فى حياتك تحتاج إلى ترتيب أولويات و تواجه مشكلا كثيرة مع شريك حياتك بسبب طبيعتك التى تعتمد على قلة الحديث وعدم التعبير عن مشاعرك، تحتاج إلى كثير من الخبرة فى التعامل مع الحبيب حتى لا تجد نفسك فى علاقة عاطفية وتشعر بحالة من الفراغ العاطفى، التوازن بين القلب والعقل دائماً يؤدى إلى نتائج إيجابية.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>البدايات الصية فى كل شىء دائماً تحتاج إلى طاقة وإرادة، و فقدان الوزن من أبرز الأشياء التى تحتاج إلى إرادة حقيقية، ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تطبيق الحمية الغذائية بنجاح، وستخسر وزنك سريعاً، عن التزمت بتعليمات الرصيد.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته ياخذ فيها كثير من القرارات الخاصة بحياته العملية، ويجد نفسه وسط مجموعة من الأشخاص سيقدمون له الدعم الفكرى والمعنوى حتى يعبر من فترة الاختبار فى العمل بأمان ويسكب بعدها خبرات جديدة.
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7/6/2016
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برج الحمل على الصعيد المهني:
>ستحاول دائماً ان تكون الأكثر عدلاً وان تشهد مع الحق ربما هذه الأشياء ستعرضك إلى المشاكل فى عملك لكن لا داعى للقلق ففى النهاية ستحسم لك
على الصعيد العاطفى:
>الحب سيكون من اكثر الأشياء التى تساعدك على الحياة وتجعلك فى حالة نفسية جيدة، لذلك حاول أن تحرص على حبيبك ولا تعرضه للغهانة
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الحمل من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/6/2016
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برج العذراء على الصعيد المهني:
>مريت ببعض الازمات والمشاكل التى جعلتك فى قمة الضيق لكن لا تخش من ذلك فالأمور ستتعدل تماماً وستلاحقك المكاسب المادية عن قريب.
على الصعيد العاطفي:
>المكاسب المادية ستجعل قرارك فى الارتباط الرسمى أسرع، لذلك حاول ان تكون اكثر هدوءاً ولا تقبل على هذه الخطوة دون أن تحسب الأمور جيداً حتى لا تعود وتندم.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>التكيف مع التقلبات المناخية والقدرة على التعامل معها تجنبك كثيراُ من المشكلات الصحية التى من الممكن أن تحدث بسبب تقلبات الطقس، حاول أن تتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الفراولة والفلفل الرومى، وعليك بتناول كميات كبيرة من المياه حتى تحتفظ على جسمك من الجفاف.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة عصبية فى حياته، يحارب فيها ضعفه ويحاول أن يقاوم رغبته فى الابتعاد عن كثير من الأشياء بسبب حالة الإحباط التى يعيشها خلال هذه الأيام، لكنه قريباً جداً سيتأكد أن الأوضاع ليست بالسوء الذى يتصوره.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7/6/2016
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برج الميزان على الصعيد المهني:
>القيادة لا تأتى من الفراغ، والقرارات الثابتة والواثقة سر نجاح أى قيادة، التردد لن يفيدك ويجعل صورتك مهزوزة أمام الجميع، قبل أن تصدر أحكام مطلقة على المحيطين بك، تعلم كيف تتعرف على حقيقية الأشخاص قبل أن تحكم عليهم، أنت تستطيع ان تنجح فى منصبك لكن بعد تقويم لبعض صفاتك.
على الصعيد العاطفي:
>حالتك المزاجية سيئة للغاية تعيش فى أجواء كئيبة بعد أن فقدت شخص غالى عليك، تجد نفسك تفكر فى كثير من الأفكار السلبية وتلجأ كثيراً إلى النومـ وتميل إلى العزلة بشكل عام، ربما تستمر معك هذه الحالة طويلاً، لكن حاول أن تخرج من هذه الحالة سريعاً وتعايش مع أوجاعك دون أن تتركها تسيطر على حياتك.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>لا تفضل التدخين بشكل عام، لكنك تمر بمرحلة نفسية صعبة تلجأ فيها إلى التدخين بشراهة، مما يؤثر على حالتك الصحية وتجد ألام كثيرة بالصدر والرئتين، إضافة إلى الأرق الذى يسيطر عليك، تناول المياه بكميات كبيرة وأحرص على تناول الفاكهة والعصائر الطازجة.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فى حالة مزاجية سيئة بسبب كثير من الأوجاع التى ألمت به بعد فقدان شخص عزيز لديه، يميل هذه الأيام مولود الميزان إلى استرجاع الذكريات والجلوس بمفرده لأوقات كثيرة، دون أن يتحدث إلى أحد.