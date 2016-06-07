بالصور.. أهالى قفط يقطعون طريق قنا - الأقصر احتجاجًا على انقطاع الكهرباء

توجه المئات من أهالى مدينة قفط جنوب محافظة قنا المحتجين على انقطاع الكهرباء يوميًا لساعات طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة لطريق قفط - الاقصر وقاموا بقطعه ومنع السيارات من المرور وأشعلوا النيران بالطريق احتجاجًا على عدم استجابة المسئولين لمطالبهم فى عدم قطع التيار الكهربائى لساعات طويلة.

وأفاد الأهالى المحتجون أنهم عانوا كثيرًا اليوم فى أول أيام شهر رمضان الكريم مع الصيام وارتفاع درجة الحرارة وانقطاع المياه أيضًا التى تصل إلى المنازل بمواتير كهربائية مطالبين بالرحمة للأطفال وكبار السن.

وكان الأهالى المحتجون قد تجمهروا مساء اليوم أمام شركة الكهرباء، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة يوميًا منذ عدة أيام مع ارتفاع درجة الحرارة الذى يصل إلى 47 درجة مئوية على حد قولهم.

وأضاف المتجمهرون أن انقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ لساعات طويلة يوميًا تسبب فى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المخزنة لشهر رمضان بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد خلال الأيام الماضية.

وقال محمد محروس أحد أهالى المدينة المحتجين إن انقطاع الكهرباء يتسبب فى انقطاع المياه التى لا تصل المنازل إلا بمواتير الكهرباء ما يتسبب فى معاناة للأهالى خاصة مع شهر الصيام الكريم وارتفاع درجة الحرارة ومعاناة كبيرة للأطفال وكبار السن لافتًا إلى أن تخفيف الأحمال لابد أن يكون موزعًا على المناطق بشكل يسمح لأن تكون ساعات الانقطاع قليله لكل منطقة إلا أن ما يحدث هو قطع التيار لساعات طويلة يوميًا دون أبناء أسباب محددة.

وأضاف المحتجون أن هناك تجاهلا منذ أيام للاستغاثات المتكررة من الأهالى مطالبين بإعادة التيار الكهربائى بشكل فورى وعاجل حرصًا على حياة كبار السن والأطفال بالإضافة إلى النظر بعين الرحمة لطلاب الثانوية العامة.

وأشار أحد المحتجين إلى أن وحدة الغسيل الكلوى بقرية البراهمة توقفت بها معظم الأجهزة، نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء، ولم يتمكن معظم المرضى من استكمال جلسات الغسيل بها، ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة فى ظل الظروف الجوية الصعبة التى يعيشها صعيد مصر.

فيما طالب محمود فهيم، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، بضرورة الكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائى والمستمر منذ 4 أيام، لأن هناك أنباء كثيرة متضاربة عن حقيقة الانقطاع المتكرر للكهرباء من تخفيف أحمال أو غيره.

تجمهر العشرات من أهالى قفط بقنا أمام شركة الكهرباء لاستمرار انقطاع التيار

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