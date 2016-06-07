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تجمهر العشرات من أهالى قفط بقنا أمام شركة الكهرباء لاستمرار انقطاع التيار

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تجمهر العشرات من أهالى قفط بقنا أمام شركة الكهرباء لاستمرار انقطاع التيار تجمهر العشرات من أهالى قفط بقنا أمام شركة الكهرباء لاستمرار انقطاع التيار
تجمهر العشرات من أهالى مدينة قفط جنوب محافظة قنا، أمام شركة الكهرباء، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة يوميا منذ عدة أيام مع ارتفاع درجة الحرارة لـ47 درجة مئويةـ على حد قولهم.

وأضاف المتجمهرون أن انقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ لساعات طويلة يوميا تسبب فى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية المخزنة لشهر رمضان، بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد خلال الأيام الماضية.

وقال محمد محروس أحد أهالى المدينة المحتجين، إن انقطاع الكهرباء يتسبب فى انقطاع المياه التى لا تصل المنازل إلا بمواتير الكهرباء، مما يتسبب فى معاناة الأهالى وخاصة مع شهر الصيام الكريم وارتفاع درجة الحرارة ومعاناة كبيرة للأطفال وكبار السن.

ولفت أن تخفيف الأحمال لابد وأن يكون موزعا على المناطق بشكل يسمح لأن تكون ساعات الانقطاع قليلة لكل منطقة، إلا أن ما يحدث هو قطع التيار لساعات طويلة يوميا.


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