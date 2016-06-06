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مران الاسماعيلى - طرد لاعب الفريق بسبب اشتباك مع الجماهير

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مران الاسماعيلى - طرد لاعب الفريق بسبب اشتباك مع الجماهير مران الاسماعيلى - طرد لاعب الفريق بسبب اشتباك مع الجماهير

قرر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة خالد القماش طرد محمود حمد لاعب الفريق خلال مران الدراويش يوم الاثنين وذلك بعد اشتباك لفظي مع الجماهير.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة سموحة يوم الأربعاء في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وخلال مران الإسماعيلي دخل محمود حمد في اشتباكات لفظية مع الجماهير التي حضرت المران بسبب هتافات معادية ضده وانتقاد الجماهير له.

وبسبب الاشتباك اللفظي مع الحاضرين في مدرجات الملعب، قرر الجهاز الفني للإسماعيلي طرد اللاعب من المران.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن سموحة في المركز الرابع.

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