احذر .. "ونش المرور" يضر سيارتك فلا تتركها فى مكان الانتظار الخاطئ

ونش المرور مركبة ترفع السيارات التى تقف فى الأماكن غير المخصصة للوقوف فى الميادين والطرق لما تسببه من تكدس مرورى، وهذا الونش يعد أكثر إزعاجًا للمواطنين وأكثر ضررًا للسيارات التى يتعامل معها.

ونجد بعض قائدى المركبات المختلفة يقومون بركن السيارات على جانب الطريق ولا يدرون أن تلك الفعلة تتسبب لهم فى ارتكاب مخالفة مرورية وبمجرد رصد المشرفين على غرف العمليات على الانتظار فى الممنوع ينتقل أقرب ونش إلى المكان ليتم كلبشة المركبة وفى حالة عدم وجود صاحبها يتم رفع تلك السيارات من الطرق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وبمجرد سداد صاحب المركبة للغرامة.

ويجد المواطنون صعوبات كثيرة فى حالة كلبشة السيارة بالطريق لأنه بمجرد ركن المركبة على جانب الطريق سواء صف أول ببعض الشوارع التى يتم منع الوقوف بها أو صف ثان يمنع الوقوف المتكرر بها خاصة خلال أوقات الذروة للزحامات المرورية وبمجرد رجوع صاحب السيارة يجدها مكبلة ليجد عائقًا كبيرًا ويظل ينتظر طويلاً حتى يصل القائمون على الونش حتى يتم إعادة فتح الكلابش مرة أخرى ثم تسديد الغرامة الفورية بالمكان وهذه الواقعة تحدث كثيرًا مع المواطنين حيث بلغ عدد مخالفات الانتظار الخاطئ 5 آلاف.

وتنقسم أوناش المرور إلى ثلاث أنواع وهم ونش السير الذى يعد الأكثر ضررًا لأى سيارة يقوم رفعها من الميادين وتسبب فى كسر اكصدام المركبة ويتم نقلها لأقرب جراج للحى التابع له تلك المنطقة كما يوجد نوع آخر وهو الطبلية الذى يحمل كل السيارات والتكاتك التى يتم ارتكاب مخالفات لها أو التى تسير بدون لوحات أو رخص كما يتم رفع السيارات المتروكة عليها كما يوجد ونش الشوكة الذى لا يتسبب فى ضرر لآى سيارة يحملها بعد ارتكاب المخالفة ويتم نقل السيارات لأى قسم مرورى وتبلغ تكلفة المخالفة التى يرتكبها المواطنين فى الانتظار الخاطئ 40 جنيهًا ويتم دفعها بشكل فورى أو عن طريق إدارة المرور التابعة.

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