ميركل تتصدر قائمة "فوربس" كأقوى إمرأة فى العالم للعام السادس على التوالى

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التصنيف السنوى التى تصدره مجلة فوربس لأقوى النساء فى العالم، للعام السادس على التوالى، وجاءت فى القائمة للمرة الـ11 منذ إنطلاقها فى 2004.

وتقدمت ميركل على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة المحتملة لإنتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلارى كلينتون، وكذلك جانيت يلين، رئيسة مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى وسيدة الأعمال ميليندا جيتس ومارى بارا، الرئيسة التنفيذية لمجموعة جنرال موتورز، الذين جاءوا فى الترتيب على التوالى عقب المستشارة الألمانية.

وضمت القائمة نساء من 29 بلدا حول العالم، يعلن فى مجالات مختلفة تتنوع بين السياسة والأعمال والتكنولوجيا والأعمال الخيرية وبينهم 12 زعيمة و32 مديرة تنفيذية و11 مليارديرة، بينهم 9 أسسوا شركاتهم الخاصة.

تصدر قائمة فوربس لأقوى 100 إمرأة فى العالم منذ عام 2004 ويتم إختيار النساء بناء على أربعة معايير رئيسية وهى المال والحضور الإعلامى القوى ومناطق النفوذ والتأثير حيث حققت نحاجا فى التغيير.

وجاءت الفرنسية كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، فى المركز السادس. فيما جاءت منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبى، فيدريكا مورجينى، فى المركز الـ19. وجاءت المديرة التنفيذية لشركة ياهو كأصغر النساء سنا فى القائمة بعمر 41 عاما، فى المرتبة 55، بينما جاءت الملكة أليزابيث الثانية فى المرتبة 29، الأكبر سنا.

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