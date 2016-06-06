الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن بعد الهجوم الإرهابى على مقر للمخابرات

أدان الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابى الغادر على مقر للمخابرات الأردنية العامة فى مخيم البقعة غربى البلاد، وأسفر عن مقتل 5 مسئولين فى أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام على دعم وتضامن جامعة الدول العربية التام مع الحكومة الأردنية والشعب الأردنى فى مواجهة الإرهاب والتطرف بشكل شامل، والعمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره.

وتقدم "العربى" بخالص العزاء والمواساة لملك الأردن، وإلى الشعب الأردنى ولأسر الضحايا.

- الخارجية تدين الهجوم الإرهابى بالأردن وتؤكد تضامنها مع المملكة