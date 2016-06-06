أخبار عاجلة

المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن بعد الهجوم الإرهابى على مقر للمخابرات

Google+ Print
الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن بعد الهجوم الإرهابى على مقر للمخابرات الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الأردن بعد الهجوم الإرهابى على مقر للمخابرات
أدان الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابى الغادر على مقر للمخابرات الأردنية العامة فى مخيم البقعة غربى البلاد، وأسفر عن مقتل 5 مسئولين فى أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام على دعم وتضامن جامعة الدول العربية التام مع الأردنية والشعب الأردنى فى مواجهة الإرهاب والتطرف بشكل شامل، والعمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره.

وتقدم "العربى" بخالص العزاء والمواساة لملك الأردن، وإلى الشعب الأردنى ولأسر الضحايا.


>- الخارجية تدين الهجوم الإرهابى بالأردن وتؤكد تضامنها مع المملكة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور