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بالفيديو: إعتداء خطير على رولا يموت... فمن هي الفاعلة؟

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بالفيديو: إعتداء خطير على رولا يموت... فمن هي الفاعلة؟ بالفيديو: إعتداء خطير على رولا يموت... فمن هي الفاعلة؟

الإثنين 06-06-2016 19:16

تعرضت رولا يموت، أخت الفنانة هيفاء وهبي لضرب مبرح على الرأس، تسبب بإصابتها بجرح بليغ،  حيث نشرت مقطع بالصوت والصورة، يوضح خطورة الإصابة وكبر حجمها، من خلال إستعمال مسطرة لقياس طول الجرح الذي أدمى رأسها.

 

رولا يموت علّقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام":حسبي الله ونعم الوكيل فيكي بعرفك شريرة ومأذية بس مش لهالدرجة".

 

ويعرف عن رولا أنها تسمي الامور بأسمائها، ولم يعرف السبب الذي جعلها توجه كلامها وإتهامها إلى إمرأة دون أن تحدد اسمها أو وصفها كما تفعل عادة، فهل لأنها تشك بأمرأة معينة وتخشى أن تكون مخطئة في ظنونها.

 

 

 

 

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سيدتي

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