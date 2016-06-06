ليلى السلمان في 5 أعمال في رمضان

ذكرت الفنانة ليلى السلمان أنها ستقضي أيام شهر رمضان الفضيل ولياليه في المملكة، مبيّنة أنّها تخصّص أغلب أوقاته لعبادة الله والقرب من الأسرة كنوع من التعويض عن كثرة السفريات والانشغال بالتصوير والعمل الفني في الفترة الأخيرة، حسب تعبيرها.

وحول مشاركاتها الدرامية الرمضانية، قالت لـ"سيدتي نت": "عندي مشاركة مهمة في مسلسل "مستر كاش"، بعدة حلقات. وأكثر ما جذبني للمشاركة في العمل أنه يتعرض للعديد من المشاكل من واقع المجتمع السعودي والخليجي بشكل مختلف ورؤية جديدة، كما أن النص يحمل هدفاً في إطار كوميدي بعيد عن الإفيهات غير اللائقة،

ويقدم قيمة ويلامس الواقع ومشاكل الناس، خاصة وأنّ لكل عمل منفصل ميزة تخصّه. وسعدت بالعمل مع المخرج أسد فولادكار؛ فالتعامل من الجميع كان في إطار الأسرة الواحدة في جوّ من الود والأريحية بين كلّ طاقم العمل. وأتمنّى أن ينال "مستر كاش" النجاح المنتظر من صناعه على شاشة التلفزيون السعودي في رمضان".

وأضافت: "أشارك في بطولة عدد من حلقات المسلسل الكوميدي الاجتماعي "شد بلد"؛ وحلقاته منفصلة، وسيعرض على روتانا خليجية، مع المخرج عبدالخالق الغانم وباقة من الفنانين مثل أسعد الزهراني ومروة محمد وغيرهم. وأشارك أيضاً كضيفة شرف في مسلسل "عود الأخضر" في الكويت، الذي تمّ تصويره في أبوظبي مع مخرج ومنتج مصري، وألعب دور شخصية ثرية وزوجها يتزوج عليها امرأة أخرى، ولكنها ترفض الظلم".

كما أشارك في بطولة مسلسل لتلفزيون عمان، بعنوان "بقايا زمان"، من تأليف بهية الشكيلي، ومن إخراج فايز دعيبس، فيما البطولة لوفاء مكي وشمعة محمد وقحطان القحطاني وحسن محمد.

أجسد خلاله شخصية إنسانة بسيطة تبحث عن حق ابنها المظلوم، وتكافح في حياتها من أجل ابنها، بالإضافة إلى مشاركة في حلقة بمسلسل "شباب البومب 5" مع الفنان فيصل العيسى".