بالصور: نجمات يتوهجن مع "فانوس رمضان"

لم يعد فانوس رمضان حالة مصرية خاصة، بل بات رفيق النجمات في العالم العربي كلّه، ودليل ابتهاج بالشهر الكريم. والأهمّ للنجمات، أنه في أغلب الأحيان لا يصل الفانوس إليهن إلا بوساطة يد حانية وقلب محبّ، ليحقّ لكلّ واحدة أن تتباهي بفانوسها وتسأل متابعيها.. أنت جالك فانوس؟

وعلى الرغم من انشغال الجميع بحمى تصوير مسلسلات وبرامج ماراثون دراما رمضان، شهد موقع التواصل الاجتماعي انستقرام العديد من فوانيس رمضان، بين أحضان النجمات في مصر والجزائر ولبنان. والمثير أنّ الفانوس الصيني البلاستيك "اختفى" تقريباً، وعاد إلى الواجهة الفانوس المصري الكلاسيكي المعدني مع الشموع والزجاج الملوّن المعشّق.

أشهر فانوس في الأسبوع الماضي كان متّقداً بين أحضان الفنانة المثيرة سما المصري، التي وعدت جمهورها بأنها ستواصل التصوير المثير لحياتها الخاصّة حتى ظهور هلال الشهر الكريم، وبعدها ستلتزم الحشمة، على أن تعود بمفاجأة مصوّرة في أوّل أيام عيد الفطر، إذ طلبت من جمهورها الصبر احتراماً لقدسيّة شهر الصيام!

الفنانة سما نشرت عشرات الصور لها عبر حسابها الخاصّ بموقع "انستقرام"، وهي تحتفل باقتراب شهر رمضان مع فانوس عملاق، وعلّقت على الصورة قائلة: "أحلى صباح، الصبح أقوم ألاقي جالي فانوس، أنا مبسوطه بفانوسي أوي، مين جاله فانوس زيّي؟".

سهيلة بن لشهب مع الفانوس السحري

الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب استغلّت زيارتها الأخيرة للقاهرة للقيام بجولة سياحية في مصر القديمة الغارقة حالياً في طقوس شهر رمضان، بصحبة زميلها نجم ستار أكاديمي، الفنان المصري محمد سراج، الذي وفّر لها كلّ الأدوات اللازمة لتتحوّل إلى فتاة شعبية، فظهرت مرّة وهي ترتدي «اليشمك»، فيما ارتدى سراج «طربوش»، وتقمّصا شخصيتي السفاحة سكينة وعبدالعال. وفي نهاية الجولة، قام سراج بإهداء سهيلة "فانوس" مميزاً، علّقت عليه قائلة: "مع أحلى أخ وصديق في الدنيا الجدع سراجو مرسي على كل الهدايا والفرحة الي دخلتها لقلبي".

الفنانة أمل رزق شاركت متابعيها على الفيس بوك صورة لها مع فانوس رمضان للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، واختارت فانوساً عملاقاً من الخيامية المصرية القديمة، يبدو أنها عثرت عليه أثناء مشاركتها في تصوير مسلسلها الجديد "الطبال" مع النجم أمير كرارة.

أرادت النجمة غادة عبد الرازق مشاركة جمهورها التهنئة بحلول الشهر الفضيل، فاختارت فانوساً أقرب إلى مصابيح البيوت الريفية، إلا أنّ الأنظار توجّهت بالكامل ناحية ملابسها كالعادة، بعدما ارتدت "هوت شورت"، رأى أغلب المتابعين أنه لا يناسب عمرها، ولا حتى المناسبة الدينية!

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعلت كلّ ما يمكنها لدعم السياحة المصرية، وحطّمت الكثير من القيود المفروضة على تحركاتها. فبعدما زارت المنطقة السياحية بحي الحسين الشعبي، وأكلت في الشارع، وقامت بارتداء أغطية الرأس الشعبية المزيّنة بالترتر، لم يكن ينقصها إلا شراء فانوس رمضان الحديدي بالزجاج المعشّق، وفعلتها وقامت بمشاركة الصورة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا عادل وفانوس المعجبين

نجمة ستار أكاديمي الشابة دينا عادل تلقت أجمل فانوس في حياتها من معجبيها، أثناء تصوير أول دعاء ديني لها سيعرض في الشهر الفضيل، كما حصلت على فانوس آخر أثناء مشاركتها الأولى ببرنامج مطبخ النجوم.

الصورة الأكثر رواجاً لفانوس رمضان 2016 عمرها 30 عاماً على الأقلّ، وهي صورة النجمة الرقيقة بوسي مع فانوس هدية، تلقته من زوجها الراحل الكبير نور الشريف، وأعادت نشرها بمناسبة الشهر الفضيل. وأظهرت صورة أرشيفية أنّ الفانوس كان لطفلتها مي نور الشريف.

النجمات حصلن على فانوس رمضان من زملاء العمل والمعجبين .. فهل حصلت على فانوس مثله؟