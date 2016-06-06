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عادل إمام يخفي سراً عن زوجته مقابل 40 مليون جنيه في الحلقتين الأولى والثانية من "مأمون وشركاه" على MBC1

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الإثنين 06-06-2016 20:26

تعاني عائلة مأمون (عادل إمام) من بخله الشديد الذي يفوق كل تصوّر، وأكثر المتضررين هي زوجته حميدة (لبلبة) من خلال أحداث الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل "مأمون وشركاه" الذي تعرضه MBC1. ينعكس بخل الرجل على علاقته بجميع المحيطين به وأبرزهم صديق عمره (مصطفى فهمي)، وبطبيعة الحال أولاده الأربعة الذين تركوا البلاد لهذا السبب. وبين تعرّض مأمون وحميدة للسرقة في الشارع، يبدأ مأمون بدراسة صفقة مهمة مع محاميه، ويشترط أن يبقي تفاصيله سرية عن الجميع ولاسيما زوجته حميدة، مقابل 40 مليون جنيه. كما يظهر أول أبناء مأمون وهو يوسف (خالد سرحان) الذي يعيش مع زوجته في إيطاليا، ويعاني من عدم الاستقرار في عمله في أحد مطاعم لندن، وتورطه بمسائل غير قانونية، ما يؤثّر على إقامته فيها ويحول دون حصول على الجنسية التي يطالب بها منذ سنوات.

يذكر أن مسلسل "مأمون وشركاه" يجمع في بطولته إلى جانب عادل إمام، ولبلبة، كل من مصطفى فهمي، ، كمال أبو ريّة، خالد سليم، خالد سرحان، تامر هجرس، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، هنا الزاهد وسواهم...

 

 تُعرض الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل "مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام على MBC1، الاثنين والثلاثاء 6 و7 حزيران/يونيو 2016.

 

 

 

 

 

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سيدتي

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