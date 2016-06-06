مصدر بالتعليم: الوزارة لم تجد حلولا لإدارة أزمة تسريبات الثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات جديدة تتعلق بالتصدى لظاهرة تسريبات امتحانات الثانوية العامة وذلك بعد واقعة تسريب امتحان التربية الدينية ونموذج الإجابة الخاص بامتحان اللغة العربية أمس الأحد، مؤكدًا أن هناك حالة من الارتباك تسيطر على مسئولى الثانوية العامة وقيادات الوزارة دون وجود حلول بديلة أو علاج مؤقت لتلك الظاهرة.

وكانت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، أكدت أنها ستسرب امتحان مادة اللغة الإنجليزية غدًا فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وكتبت الصفحة: "ساعة_الصفر.. الامتحان بالإجابة هينزل بالضبط الساعة 8:20 صباحًا قبل الامتحان بـ40 دقيقة، لأن لو إحنا نزلنا الامتحان دلوقتى الوزارة هتحط البديل وإحنا معانا 3 امتحانات بنماذج الإجابات هنتأكد أى واحد الناس هتمتحن فيه وهنزله سؤال وإجابة، وأنت بس احفظ على السريع والموضوع كله خلص".

"شاومينج" يتحدى وزارة التعليم: تسريب امتحان اللغة الإنجليزية صباح الغد

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