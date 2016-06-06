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#في_اليورو - ديل بوسكي: لا أعلم من سيكون حارس إسبانيا الأساسي

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#في_اليورو - ديل بوسكي: لا أعلم من سيكون حارس إسبانيا الأساسي #في_اليورو - ديل بوسكي: لا أعلم من سيكون حارس إسبانيا الأساسي

(إفي): أشار المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي إلى أنه لم يتخذ قراره بخصوص من سيحرس عرين فريقه بشكل أساسي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وقال ديل بوسكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جورجيا وديا غدا الثلاثاء: "مباراة الغد تأتي في إطار الاستعداد. إنها مباراتنا الأخيرة ومن المحتمل أن يلعب دي خيا لأن إيكر كاسياس لعب في المباراة السابقة".

وتابع المدرب "لا زلنا في مرحلة التجهيزات ومسألة حراسة المرمى لا تزال عالقة مثل موضوعات أخرى".

وأضاف ديل بوسكي "ليس لدي ما يدعوني لاتخاذ قراري الآن. اخترنا الحراس واللاعبين ونحن الآن في مرحلة الاعداد. بعدها سيأتي القرار النهائي. لا يمكنك أن تلعب ضربة ركنية قبل أن تحصل عليها".

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