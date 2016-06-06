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صراع الصفقات – برشلونة يراقب.. ماركينيوس: مستقبلي مع سان جيرمان سيتحدد قريبا

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صراع الصفقات – برشلونة يراقب.. ماركينيوس: مستقبلي مع سان جيرمان سيتحدد قريبا صراع الصفقات – برشلونة يراقب.. ماركينيوس: مستقبلي مع سان جيرمان سيتحدد قريبا

(إفي): قال المدافع البرازيلي ماركينيوس اليوم أن وضعه في ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي "قيد النقاش" وسط شائعات انتقاله نحو برشلونة الإسباني، ولكنه على الرغم من هذا أشار إلى أن عقده لا يزال ساريا مع الفريق الباريسي.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة هايتي في كوبا أمريكا: "كل الأمور سيتم تحديدها عقب بطولات المنتخبات".

وأشار اللاعب من ناحية أخرى إلى أنه لديه تصريح من ناديه بالمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو في أغسطس المقبل.

يشار إلى أن عقد ماركينيوس يتمد مع بي إس جي حتى 2019.

وتقول وسائل اعلام إسبانية إن المدافع البرازيلي (22 عاما) وافق بالفعل على انتقاله لبرشلونة لمدة خمس سنوات.

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