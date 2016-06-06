في_اليورو - هل تعرف قصة الأسد الذي يصطحبه منتخب إنجلترا للبطولة

"أنت أصغر لاعب في المنتخب وعليك أن تحمل هذا الأسد طوال الرحلة".. هذا هو التقليد الذي اتبعه منتخب إنجلترا قبل السفر إلى فرنسا وهو أن يصطحب المنتخب معه دمية على شكل أسد وهو شعار المنتخب الإنجليزي المعروف باسم الأسود الثلاثة وذلك لجلب الحظ للفريق.

عند وصول بعثة منتخب إنجلترا إلى فرنسا لخوض بطولة الأمم الأوروبية 2016 بعد أيام قليلة تفاجأ الجميع بظهور دمية على شكل أسد من اللون البني، يحملها مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج وحرص على إظهار هذا الأسد في جميع الصور التي التقطها منتخب إنجلترا على سلم الطائرة فور الوصول إلى فرنسا وأيضا في فندق الإقامة.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت أن المنتخب الإنجليزي قرر اصطحاب هذا الأسد الذي لم يعرف له اسم حتى الآن معه في البعثة إلى فرنسا ليكون بمثابة تميمة جلب الحظ للمنتخب.

واستوحى منتخب إنجلترا لكرة القدم هذا التقليد من المنتخب والفرق الإنجليزية للرجبي الذين اعتادوا على اصطحاب دمية الأسد في المباريات المهمة منذ سنوات طويلة، حيث كان يحمله لاعبي فريق الأسود البريطانية والأيرلندية للرجبي قبل المباريات الهامة وكان الأسد يطلق عليه اسم "ليو".

وقالت الصحيفة إن المدير الفني لمنتخب إنجلترا روي هودجسون هو صاحب فكرة اصطحاب الأسد مع المنتخب في بطولة يورو 2016 حتى يمنح إنجلترا حظا سعيدا في البطولة. رغم أن منتخب كرة القدم الإنجليزي غير معتاد على هذا الأمر.

ورغم أن سمولينج هو الذي حمل معه الأسد من إنجلترا إلى فرنسا إلا أن زميله في مانشستر والمنتخب ماركوس راشفورد كان عليه أن يحمل هو هذه الدمية لأنه أصغر لاعب في قائمة المنتخب التي تلعب في يورو 2016 حيث يبلغ من العمر 18 عاما.

لكن سمولينج تمسك أن تكون هذه المهمة من مسؤوليته بعدما حمل نفس الأسد في ملعب ويمبلي قبل أيام في مباراة إنجلترا والبرتغال الودية التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي.

ويأتي أيضا اصطحاب هذا الأسد مع المنتخبات نوعا من التحفيز حيث يتواجد معهم في التدريبات اليومية، ويعتقد أنه يعاقب اللاعب الذي يتخاذل في التدريبات والمباريات.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ببطولة يورو 2016 بجانب كل من روسيا وويلز وسلوفاكيا، ويفتتح المنتخب الإنجليزي البطولة بمواجهة روسيا يوم السبت المقبل.