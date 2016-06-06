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السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة

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السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة
سيطر ضباط مباحث العجوزة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة وتمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم أحمد الويلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا بنشوب مشاجرة بمنطقة ميت عقبة مساء اليوم الاثنين، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة وكشفت التحريات عن أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.

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