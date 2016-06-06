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مجهولون يسرقون 3 شقق سكنية فى عقار ملك مصرية مقيمة ببريطانيا

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مجهولون يسرقون 3 شقق سكنية فى عقار ملك مصرية مقيمة ببريطانيا مجهولون يسرقون 3 شقق سكنية فى عقار ملك مصرية مقيمة ببريطانيا
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة 3 شقق سكنية بعقار بمنطقة الطالبية تمتلكه سيدة مقيمة ببريطانيا حيث استولى المتهمون على كل الأجهزة المنزلية والمفروشات وفروا هاربين.

وأكد حسين رجب شقيق مالكة العقار أنه وشقيقته يقيمان ببريطانيا منذ سنوات للعمل بها، وأنه فوجئ باتصال هاتفى من أحد جيرانه أكد أن العقار الذى يمتلكونه بشارع سهل حمزة فى الطالبية تعرض للسرقة، مضيفًا أنه أرسل أحد اصدقائه إلى المنزل وتمكن من الدخول ليكتشف أن 3 شقق بالعقار تعرضت لسرقة كل محتوياتها من أجهزة منزلية ومفروشات.

وذكر شقيق مالك العقار أنه أبلغ قسم شرطة الطالبية بالواقعة وانتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة ورفع البصمات، وتم تحرير محضر رقم 8915 جنح الطالبية لسنة 2016 إلا أن رجال المباحث لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد هوية مرتكبى السرقة، بالرغم من توجيه اتهام لأحد الأشخاص من سكان المنطقة بارتكاب الواقعة، حيث إنه تدور حوله الشبهات، مطالبًا مديرية أمن الجيزة بتكثيف التحريات وسرعة القبض على المتهمين.

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